Московские школьники победили на олимпиаде по информатике Romanian Master of Informatics

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Ученики московских школ завоевали пять золотых и две серебряные награды на VIII Международной олимпиаде по информатике Romanian Master of Informatics. Награды получили учащиеся лицея "Вторая школа", школы Центра педагогического мастерства, интерната имени А. Н. Колмогорова и школы № 2007, сообщается на информационном портале мэрии Москвы.

"Завершилась VIII Международная олимпиада по информатике Romanian Master of Informatics. В третий раз подряд ученики московских школ стали победителями в командном зачете. Золотые награды получили Антон Садовничий (лицей "Вторая школа"), Тимофей Федосеев (школа Центра педагогического мастерства (ЦПМ), Игорь Логинов (школа ЦПМ), Егор Лифарь (Специализированный учебно-научный центр - школа-интернат имени А. Н. Колмогорова МГУ имени М. В. Ломоносова, СУНЦ МГУ) и Федор Ушаков (школа № 2007). Серебряные медали у Дениса Мустафина (лицей "Вторая школа") и Дмитрия Умнова (школа ЦПМ)", - говорится в сообщении.

В этом году олимпиада проходила в дистанционном формате. Со 2 по 4 декабря за победу боролись школьники из 14 стран. Россию представляли восемь команд.

Олимпиада Romanian Master of Informatics проходит ежегодно с 2011 года. Московские школьники участвуют в нем в рамках тренировок перед крупными международными соревнованиями. К олимпиадам их готовит онлайн Центр педагогического мастерства. Для этого используют сайт informatics.msk.ru, который планируют интегрировать в "Московскую электронную школу".

В конце ноября москвичи получили две золотые и три серебряные награды на болгарском турнире по информатике, а в сентябре двое столичных школьников завоевали "золото" и "серебро" на Международной олимпиаде по информатике.