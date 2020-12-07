Более 5 тыс. писем отправлено в Московскую усадьбу Деда Мороза

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Более 5 тыс. бумажных писем прислано в Московскую усадьбу Деда Мороза с начала акции "Почта Деда Мороза". В этом году ее запустили 18 ноября, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе усадьбы.

"С начала акции в Московскую резиденцию пришло более 5 тыс. бумажных писем и 589 писем на электронную почту. <...> Письма приходят со всего мира, вот совсем недавно [Дед Мороз] получил весточки из Китая, Белоруссии, Молдовы и США", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что в этом году дети и взрослые просят у Деда Мороза необычные подарки. Например, юная жительница США попросила билет до Лос-Анджелеса, побывать там ее давняя мечта.

Отправить послание Деду Морозу можно и традиционным способом - по обычной почте. Для этого нужно написать на бумаге о своих мечтах и планах, положить письмо в конверт. На конверте указать адрес получателя: 109472, Москва, Кузьминский лес, Волгоградский проспект, владение 168Д, Дедушке Морозу. Также важно не забыть написать свое имя и обратный адрес с почтовым индексом. Все бумажные письма можно будет отправить до 15 января. Ответы на них придут в течение зимы.