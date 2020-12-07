Победителями всероссийского экологического диктанта стали более 5 тыс. москвичей

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Более 5 тыс. жителей Москвы стали победителями всероссийского экологического диктанта. Об этом сообщил в понедельник журналистам на пресс-конференции в формате онлайн руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.

"В экодиктанте приняли участие все 85 субъектов нашей страны. Москва традиционно показывает высокие результаты экологической культуры и грамотности. В Москве участие приняли 15 031 человек, из них 5 209 победителей (124 - I степени, 1 998 - II степени, 3 087 - III степени). Поздравляю всех участников с отличным результатом", - сказал Кульбачевский.

Он добавил, что важность экодиктанта в том, чтобы как можно больше людей подключались к процессу распространения экологических знаний, подчеркнув, что основополагающие принципы диктанта необходимо активно внедрять в жизнь.

Всероссийский экодиктант реализуется при поддержке 12 федеральных министерств и ведомств. В этом году он проходил офлайн и онлайн.