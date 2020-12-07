В Москве начался монтаж самого высокого в Европе колеса обозрения

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Монтаж самого высокого в Европе (136 м) колеса обозрения начался на ВДНХ в Москве, сообщили в понедельник в пресс-службе проекта "Солнце Москвы".

"Один из самых амбициозных строительных проектов Москвы - крупнейшее колесо обозрения в Европе высотой 136 м и пятое по величине в мире располагается рядом с территорией ВДНХ, левее южного входа. На данный момент активно ведутся работы, и уже возведен первый ярус опорных конструкций с правой стороны колеса. Каждая такая конструкция состоит из трех частей. Монтаж второго яруса правой стороны планируют завершить до конца года", - говорится в сообщении.

Для установки опорных конструкций задействовали шесть кранов грузоподъемностью от 55 до 200 тонн. После того, как будут возведены все три уровня опорных колонн правой стороны колеса, начнется монтаж аналогичных конструкций с левой стороны. Впоследствии установят центральную ось, на которую будут крепиться внешний и внутренний обода колеса.

"Установка опорной части колеса - долгий и трудоемкий процесс, требующий тщательной подготовки фундамента и техники, которая задействована в процессе монтажа конструкций. Предварительно была произведена геодезическая съемка и определена наивысшая точка фундамента. Затем, при помощи регулировочных пластин, достигнут одинаковый уровень и угол наклона для всех фундаментов. Немаловажное значение играл и план расстановки кранов", - приводят в сообщении слова инженера по механизмам колеса обозрения Глеб Пауль.

Новое колесо обозрения строится взамен старого, имени "850-летия Москвы", которое разобрали в 2016 году. Из-за масштабности конструкции его решили построить слева от южного входа ВДНХ, рядом с павильоном № 7 "Семена" и будущим парком развлечений с канатной дорогой.

"Солнце Москвы" также отличается от старого колеса уровнем комфорта и безопасности. Вместо открытых сидений здесь будут 30 закрытых кабинок, каждая из которых сможет вместить 15 человек, кабинки оборудуют системами кондиционирования, отопления, видеонаблюдения, аудиогидом и тревожной кнопкой для связи с оператором. Во всех кабинках будут висеть информационные экраны. Скорость вращения колеса можно регулировать, в среднем один круг займет 18 минут 40 секунд.