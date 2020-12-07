Собянин и Чернышенко открыли теннисный центр в "Сокольниках"

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин и вице-премьер правительства России Дмитрий Чернышенко в понедельник приняли участие в открытии теннисного центра "Спартак" в "Сокольниках" на Майской просеке.

"Несмотря на пандемию в городе продолжается строительство спортивных сооружений. Огромный вклад в это движение вносят частные инвесторы, которые строят в Москве около 60% всех физкультурно-оздоровительных комплексов, ледовых арен, теннисных и так далее. Мы со своей стороны отмечаем их вклад, упрощаем процедуры, снижаем стартовые цены для расторговки городской земли. Все это дает синергию, новые возможности занятия спортом для москвичей", - сказал Собянин.

По его словам, в "Сокольниках" реализуется три частных спортивных проекта: ледовый центр, который был запущен в прошлом году, теннисный центр и ледовый дворец, который встанет на реконструкцию со следующего года. "Так что все крупные спортивные объекты "Сокольников" будут новыми, с новыми технологиям, по новым требованиям", - отметил Собянин.

В свою очередь Чернышенко напомнил, что в конце ноября правительство РФ утвердило новую стратегию развития спорта до 2030 года. "Там красной линией идет взаимодействие бизнеса и государства, которое здесь представлено в наилучшем виде с поддержкой правительства Москвы. Здесь мы видим выдающиеся условия для того, чтобы родились новые звезды - в историческом месте, в котором еще в царское время играли в теннис", - сказал вице-премьер.

О центре

Работы по приспособлению исторического спортивного теннисного комплекса для современного использования были начаты в сентябре 2018 года. На территории площадью 52,6 тыс. кв. м будут размещены 32 современных теннисных корта, в том числе 16 открытых и 16 крытых.

В теннисном центре смонтировано спортивное оборудование, включая современную аудиосистему и спортивное освещение, отвечающее требованиям Международной федерации тенниса. Также имеется возможность установки мобильных трибун на 240 мест для проведения соревнований. При необходимости помещения могут быть трансформированы в залы для занятий другими видами спорта (бадминтон, единоборства, фехтование, гимнастика и других), а также для проведения выставок и иных мероприятий.

В настоящее время в Москве большим теннисом занимаются порядка 50 тыс. человек.

Ранее в ноябре 2019 года в "Сокольниках" были завершены работы по приспособлению для современного использования исторического спортивного центра на Большой Тихоновской улице, где был открыт хоккейный центр "Спартак", включающий четыре ледовых площадки.