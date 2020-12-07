Почти 2,7 млн москвичей зарегистрировались в системе QR-кодов за 1,5 месяца

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Около 2,7 млн человек воспользовались системой регистрации посетителей, которая была запущена в Москве для информирования москвичей о потенциальных контактах с заразившимися коронавирусом. Об этом сообщил в понедельник ТАСС первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства столицы Алексей Немерюк, возглавляющий городской департамент торговли и услуг.

"С 19 октября в системе "зачекинились", или прошли регистрацию почти 2,7 млн человек. К системе чекинов присоединились 4 494 организации, всего в Москве 10 630 точек с QR-кодами - мест, где посетителей информируют о возможных пересечениях с зараженными коронавирусом", - сказал Немерюк.

Ранее он сообщал, что, кроме предприятий общественного питания и гостиниц, к системе чекинов активно подключаются салоны красоты, бани, а также кинотеатры, театры, музеи, библиотеки и учреждения органов исполнительной власти. Кроме того, регистрацию по смс или QR-кодам в Москве проходят посетители ночных и интернет-клубов, бильярдных, боулинг-клубов, школ танцев и т.д.

По его словам, в местах с QR-кодами регистрируются около 30-40 тыс. человек в день, в пятницу и субботу - более 50 тыс. В первые недели работы системы посетители заведений преимущественно выполняли регистрацию, отправляя СМС. Затем доля регистраций по QR-кодам сравнялась и немного превысила число чекинов по СМС. Уведомления о возможном контакте с заболевшим получили порядка 1,5% посетителей мест, подключенных к системе регистрации.

Система чекинов была введена в ночных заведениях Москвы 19 октября, с 5 ноября она была распространена в зданиях правительства столицы, а с 12-го - во всех городских префектурах и управах. Власти рекомендовали использовать систему регистрации всем организациям, чья деятельность связана с личным присутствием граждан, как для посетителей, так и для сотрудников.