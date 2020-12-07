В Москве лауреатов премии "Крылья аиста" наградят за помощь в семейном устройстве сирот

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Лауреаты премии "Крылья аиста" в 2020 году получат награды за особый вклад в развитие семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по трем номинациям. Об этом сообщается в указе мэра Москвы, опубликованном в понедельник.

"Указ мэра Москвы <...> В соответствии с законом города Москвы о наградах и почетных званиях города, на основании предложений экспертного совета по присуждению премии Москвы "Крылья аиста", за особый вклад в развитие семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, присудить премии города Москвы 2020 года "Крылья аиста", - значится в указе.

Как уточняется в документе, награду получат лауреаты в трех номинациях. Основная номинация - "Лучшая семья года". Ее присудили трем семьям усыновителей, опекунов, приемных или патронатных семей - Валентине и Виктору Титовым, Светлане Зачесовой и Константину Леочко, а также Игорю Бари.

В номинации "Лучшая организация года" победителями стали коллективы благотворительного фонда "Дом с маяком", центра содействия семейному воспитанию "Петровский парк", школы приемных родителей центра содействия семейному воспитанию "Наш дом", а также отдела соцзащиты населения района Преображенское управления соцзащиты населения ВАО Москвы.

Лауреатом номинации "Персона года" стала исполнительный директор благотворительного фонда помощи детям, оставшимся без попечения родителей в областных и сельских домах ребенка, "Дорога жизни" Анна Котельникова.

Присуждение премии "Крылья аиста" в Москве организуют в седьмой раз. Премия призвана привлечь внимание москвичей к проблеме устройства детей-сирот в полноценные семьи.