В пять раз выросли инвестиции резидентов технополиса "Москва" в производство лекарств

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Инвестиции резидентов технополиса "Москва" в производство лекарств выросли в пять раз. Общий объем инвестиций в фармацевтическую промышленность столицы за девять месяцев этого года составил 4,98 млрд рублей, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Вложения высокотехнологичных предприятий - резидентов технополиса в производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях, в этом году выросли более чем в пять раз по сравнению с прошлым годом и превысили четыре млрд рублей. Общая доля инвестиций компаний особой экономической зоны за девять месяцев 2020 года в этот сегмент составляет 81%", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Владимира Ефимова.

Он добавил, что общий объем инвестиций в фармацевтическую промышленность столицы за девять месяцев этого года составил 4,98 млрд рублей.

На данный момент в технополисе "Москва" расположено семь фармацевтических производств. Они выпускают лекарства против онкологических, психоневрологических и аутоиммунных заболеваний, нарушений костно-мышечной и дыхательной систем, а также изделия для стомированных больных и биомедицинские клеточные продукты для восстановления кожи и мягких тканей.

"Самый многочисленный кластер ОЭЗ "Технополис "Москва" составляют производители электроники - 70% от общего числа предприятий. Они выпускают интерактивные панели, оптические трансформаторы, кремниевые пластины, транспортные карты, чипы для бесконтактной оплаты и многое другое. Четверть всех инвестиций Москвы в производство компьютеров, электронных и оптических изделий приходится именно на них", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александра Прохорова.