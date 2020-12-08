Более 98 тыс. заявок поступило на горячую линию в Москве за два месяца

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Московские соцработники выполнили более 98 тыс. заявок от горожан, которые оставили заявки на горячей линии по коронавирусу за два месяца. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения.

"Для горожан старшего возраста и с хроническими заболеваниями в Москве работает горячая линия, где можно оставить заявки на социальные услуги. За время ее работы соцработники выполнили уже более 98 тыс. таких заявок", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что Москва ежедневно помогает представителям старшего поколения, людям с хроническими заболеваниями и беременным женщинам, которым рекомендовано оставаться дома. Для них работает горячая линия комплекса социального развития, операторы принимают заявки на получение социальных услуг по номеру: 8 (495) 870-45-09. Горожане могут заказать продукты питания, лекарства, корм для домашних животных, твердое топливо для дачи.

"За 73 дня работы кол-центра комплекса социального развития было оформлено 98 134 заявки на 103 853 услуги, 88% из которых социальные работники уже выполнили. На первом месте среди обращений - доставка твердого топлива для жилых и дачных домов (43,5 тыс.). На втором месте - заявки на доставку рецептурных льготных лекарств (22,5 тыс.). На третьем - покупка и доставка продуктов (6,8 тыс.)", - сказали в пресс-службе.

По данным департамента, к каждому звонку и обращению подходят индивидуально, ведь получателям зачастую нужны не только те или иные услуги, но забота, внимание и душевное тепло. Все социальные услуги предоставляются максимально оперативно - в тот же день, наиболее сложные - в течение двух-трех дней.