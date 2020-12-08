В Москве горожане получили почти 245 тыс. льготных лекарств на дом

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Почти 245 тыс. льготных лекарств получили горожане на дом с начала октября. Об этом сообщается во вторник на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"Почти 245 тыс. московских пациентов льготных категорий получили лекарства на дом с начала октября. Большая часть лекарственных препаратов предназначена для борьбы с диабетом и болезнями системы кровообращения. Горожане с такими заболеваниями находятся в группе риска, поэтому в нынешней эпидобстановке им особенно важно беречь свое здоровье и не подвергать себя лишней опасности заразиться коронавирусом. Адресная доставка препаратов осуществляется социальными работниками или выдается родственникам при предъявлении рецепта и подтверждающих документов", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой.

Она добавила, что в общей сложности пациентам выдано более 2,2 млн упаковок лекарств.

Препараты выдаются строго по назначению врача и могут быть выписаны на длительное курсовое лечение. Это нужно, чтобы максимально оградить пациентов из групп риска от необходимости лишний раз выходить из дома в связи с профилактикой коронавируса. Важно, что представителей льготных категорий обеспечивают лекарствами бесплатно, а в случае с болезнями системы кровообращения при подтвержденном диагнозе - независимо от наличия льготного статуса.

"Только врач может оценить состояние здоровья пациента и сделать вывод о необходимости назначения тех или иных препаратов, дозировке и длительности приема. Перед применением любых лекарственных средств обязательно нужно проконсультироваться с медицинским специалистом", - говорится в сообщении.