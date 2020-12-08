Прием заявок на совместный технологический конкурс Москвы и Пекина начнется 18 января

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Российские компании с 18 января 2021 года смогут подать заявку на совместный технологический конкурс Московского инновационного кластера и пекинского научного парка "Чжунгуаньцунь", которые в сентябре этого года подписали партнерское соглашение в сфере исследований и разработок в передовых направлениях науки и технологий. Об этом сообщила во вторник заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

"Совместный конкурс поспособствует выходу российских стартапов на китайский рынок. Также это создаст дополнительные возможности для развития технологического предпринимательства и тестирования инновационных решений", - цитирует пресс-служба столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Сергунину.

К участию в конкурсе приглашаются российские высокотехнологичные проекты в шести областях: программное и аппаратное обеспечение, индустрия 4.0 (промышленность с использованием цифровых и сквозных технологий), новые материалы и источники энергии, биомедицинские технологии, спорт, креативные индустрии. Претендентам необходимо иметь значимые конкурентные преимущества, быть прибыльными и соответствовать ряду других критериев, таких как оформленная интеллектуальная собственность и отсутствие продаж в Китае.

"Планируется собрать не менее 600 заявок. В шорт-лист попадут 60 компаний, которые отправятся в Китай. Там будут определены 18 сильнейших проектов, которые получат денежные призы и возможность пройти интенсивную программу для выхода на китайский рынок", - рассказал глава департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Итоги конкурса подведут в октябре 2021 года на форуме "Открытые инновации". В нем также примут участие 18 победителей из Китая, заинтересованные в выходе на российский рынок и прошедшие акселерационную программу Московского инновационного кластера.

Московский инновационный кластер - проект для внедрения инноваций и развития кооперации между крупными корпорациями, промышленностью, субъектами малого и среднего бизнеса, образовательными и научными организациями, институтами развития и городом; в состав кластера входят более 19 тыс. организаций. "Чжунгуаньцунь" - зона развития высоких технологий в Пекине, куда входят 20 тыс. компаний, управление осуществляется государственной компанией Zhongguancun Development Group (ZDG).