Водоемы и зоны отдыха Москвы подготовили к зимнему сезону

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Водоемы и 125 зон зимнего отдыха обустроены и подготовлены к зимнему сезону. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

"В столице обустроили 125 зон зимнего отдыха, где жители могут погулять с детьми, покататься на лыжах, коньках и санках", - сказали в департаменте.

Для обеспечения безопасности на акватории столицы в Московской городской поисково-спасательной службе на водных объектах проведена специальная подготовка 350 сотрудников с отработкой приемов спасения пострадавшего из ледяной полыньи и оказания первой помощи. На всех поисково-спасательных станциях вместо катеров и мотолодок на круглосуточное дежурство поставлены суда на воздушной подушке "Славир" и "Хивус".

Ежедневно на водоемах спасатели проводят патрулирование и напоминают отдыхающим о соблюдении мер безопасности, уделяя особое внимание детям, находящимся у воды без сопровождения взрослых. За прошедшие выходные в зонах ответственности поисково-спасательных станций отмечено более 3 000 отдыхающих, 98 рыбаков и 41 купающийся. Спасатели провели 630 профилактических бесед с нарушителями правил безопасности на воде.