Число выздоровевших после коронавируса в Москве превысило 500 тыс.

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Столичные врачи вылечили еще 5 532 человека, которые были инфицированы коронавирусом. Об этом сообщили журналистам во вторник в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

"Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает, что в столице выздоровели еще 5 532 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 501 403", - отметили в штабе.

Для того, чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.

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