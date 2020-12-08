В Москве врачи поставили почти 430 тыс. диагнозов с помощью искусственного интеллекта

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Московские врачи поставили около 430 тыс. диагнозов с помощью искусственного интеллекта за два месяца использования. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Цифровые технологии все шире внедряются в ежедневную практику поликлинического звена столицы. Так, всего за два месяца использования уникального инструмента, работающего на основе технологии искусственного интеллекта, врачи поставили пациентам почти 430 тысяч предварительных диагнозов. Алгоритм работает следующим образом: на основе жалоб пациента инструмент подбирает три наиболее вероятных диагноза из 265 групп возможных из актуального списка международной классификации болезней", - приводятся в сообщении слова первого заместителя начальника управления заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Юлии Урожаевой.

По ее словам, врач сам решает, соглашаться ли с предложенным вариантом. На данный момент главное преимущество системы в том, что она экономит врачам самый драгоценный ресурс - время, а в будущем это приведет к повышению качества диагностики.

Для подтверждения предварительно поставленного диагноза пациента отправляют на дополнительные обследования или консультации к специалистам. Здесь на помощь врачу приходит еще один сервис: он предлагает пакетные назначения, которые включают в себя полный комплекс необходимых лабораторных и инструментальных исследований, а также консультации у профильных специалистов. Они подразделяются на обязательные и дополнительные, которые врач может добавить на свое усмотрение.