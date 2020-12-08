Более 34 тыс. человек за год прошли тренинги и вебинары в московском центре "Моя карьера"

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Около 1,3 тыс. тренингов, вебинаров и консультаций прошло в центре "Моя карьера" в этом году, в них приняли участие более 34 тыс. человек. Об этом сообщается во вторник на официальном сайте мэра Москвы.

"В этом году в центре "Моя карьера" прошло около 1 300 тренингов, вебинаров и карьерных консультаций. Занятия помогли адаптироваться на рынке труда более чем 34 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Как отметила директор центра "Моя карьера" Ирина Швец, чьи слова приводятся в сообщении, ежедневно около 200 человек становятся участниками бесплатных тренингов, консультаций и вебинаров, благодаря которым могут найти работу. "Центр "Моя карьера" - это место возможностей для каждого. Эксперты центра занятости создают для жителей Москвы самые актуальные и перспективные форматы обучающих мероприятий, в том числе онлайн", - добавила Швец.

Уточняется, что в мастерской эффективного трудоустройства соискателям помогают грамотно составить резюме и успешно проходить собеседования. На тренингах мастерской развития навыков современного человека участники повышают цифровую грамотность и тренируются в работе с компьютерными программами.

Кроме того, многие мероприятия центра "Моя карьера" помогают в трудоустройстве людям с инвалидностью, малообеспеченным семьям, соискателям предпенсионного возраста, женщинам с маленькими детьми и молодежи.

"В этом году появилось 12 новых вебинаров и 20 тренингов по актуальным для москвичей темам в условиях самоизоляции. Среди них "Собеседование онлайн", "Резюме для удаленной работы", "Видеовизитка" (для тех, кто находится в поиске работы), "Компетенции-2020: удаленная работа", а также курс "Хочу работать" (для освоения навыков удаленной работы). Занятия по стресс-менеджменту и развитию эмоций как ресурса помогли людям в непростой период самоизоляции", - отмечается в материале.