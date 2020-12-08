Число рейсов пригородных поездов на МЖД вырастет на 5% в новом графике с 13 декабря

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Количество рейсов пригородных поездов на Московской железной дороге (МЖД) возрастет на 5% по новому графику с 13 декабря. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе МЖД.

"С 13 декабря на Московской железной дороге начнет действовать новый график движения поездов, предусматривающий рост объемов пригородных [электричек]. Так, до 4 338 (на 190) увеличится количество рейсов в будние дни, до 3 876 (на 108) - в выходные. Для удобства пассажиров число электричек, курсирующих в часы "пик" утром с 07:00 до 09:00 и вечером с 18:00 до 20:00, также возрастет", - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что интенсивность движения повысится за счет увеличения числа рейсов на МЦД-1 и МЦД-2 с 850 до 882 и с 672 до 696 соответственно. В новом графике предусмотрено открытие новых остановочных пунктов Марьина роща и Печатники на МЦД-2, а также платформы Дмитровская МЦД-1 после реконструкции.

"Кроме того, дополнительные электрички будут курсировать на Ярославском и Горьковском направлениях МЖД. Это станет возможным благодаря проведенной в рамках инвестпрограммы ОАО "РЖД" масштабной реконструкции на участках Москва - Пушкино и Реутово - Балашиха", - сообщили в пресс-службе МЖД.

Объем движения поездов дальнего следования сохранится на прежнем уровне. "С более подробными изменениями в расписании поездов можно ознакомиться на сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам" и в мобильном приложении "РЖД пассажирам", - заключили в пресс-службе.