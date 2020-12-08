Более 120 социально ориентированных НКО победили в конкурсе грантов правительства Москвы

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Конкурс грантов для социально ориентированных НКО завершился в Москве, 126 проектов получили гранты правительства столицы. Об этом во вторник сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"В это непростое время некоммерческим организациям как никогда нужна государственная поддержка, чтобы продолжать реализовывать социальные проекты, развивать свою деятельность, помогать особо уязвимым категориям жителей. Благодаря победе в конкурсе грантов "Москва - добрый город" у некоммерческих организаций будут необходимые ресурсы для работы. 126 НКО стали победителями конкурса, через их проекты помощь будет оказана более 40 тыс. москвичей", - сказала Ракова.

Среди победителей конкурса благотворительные фонды и общественные организации, помогающие социально уязвимым категориям граждан.

Так, в числе победителей оказались благотворительные фонды "Лыжи мечты" и "Преодолей-ка", оказывающие помощь детям и взрослым с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Оба проекта направлены на создание сообществ детей и родителей, участники которых в комфортной среде могут раскрыть свой потенциал, поделиться опытом, получить поддержку, а главное - поддерживать результаты реабилитации. По мнению экспертов, социальная адаптация и совместные досуговые мероприятия помогают людям с ограниченными возможностями здоровья вести полноценную жизнь не меньше, чем реабилитационные занятия.

Также город отметил проекты благотворительных фондов "Синдром любви" и "Единение". Они направлены на реабилитацию и социальную адаптацию с помощью занятий спортом и физической культурой. Благотворительный фонд "Синдром любви" реализует программу по организации футбольных состязаний для детей с синдромом Дауна, а фонд "Единение" помогает людям с расстройствами аутистического спектра и их семьям справиться с психологическим напряжением, возникающим из-за заболевания и сложностей с принятием в обществе.

"В этом году многие НКО подали на конкурс проекты в помощь людям, исключенным из социума. Например, общественная организация "Справедливая помощь доктора Лизы" получила грант для создания реабилитационного центра для людей, оказавшихся без средств к существованию и проживающих на улице. Или Благотворительный фонд "Дети+", помогающий ВИЧ-инфицированным детям и подросткам вести полноценную жизнь", - добавила Ракова.

К реализации грантовых проектов будет привлечено более 5 тыс. социальных волонтеров. Еще 2,2 тыс. волонтеров будут обучены в рамках реализации социальных проектов.

О конкурсе

Второй отраслевой конкурс грантов для СО НКО социальной сферы "Москва - добрый город" был объявлен 1 сентября. Цель конкурса - поддержать некоммерческие организации, которые максимально приближены к людям, знают их проблемы и оказывают социальную помощь.