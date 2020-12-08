Москвичи проголосуют за лучший объект реставрации в столице 2020 года

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Голосование за лучший объект реставрации в Москве за 2020 год открылось на портале "Активный гражданин". В числе номинантов Московская межевая канцелярия, Северный речной вокзал, Дом Наркомфина и другие объекты, сообщила во вторник пресс-служба департамента культурного наследия Москвы.

"В этом году активные граждане выбирают лучший отреставрированный объект в шестой раз. Участникам проекта предлагается выбрать лауреата из таких объектов, как главный дом городской усадьбы Матвеевых, Московская межевая канцелярия, Северный речной вокзал, жилой дом Наркомфина, главный дом Орлова-Денисова. Голосование пройдет до 13 декабря. Объект, который наберет большинство голосов, будет отмечен специальной премией конкурса "Московская реставрация 2020", - приводятся слова руководителя департамента культурного наследия города Москвы Алексея Емельянова.

"Московская реставрация" - конкурс правительства Москвы на лучший проект в области сохранения и популяризации объектов культурного наследия. Победителей в четырех номинациях выбирает профессиональное жюри, в состав которого входят реставраторы, искусствоведы, историки, представители органов государственной власти, общественных и некоммерческих объединений. Победитель специальной номинации "Лучший объект реставрации по версии "активных граждан" определяется по итогам голосования в проекте "Активный гражданин". Награда в этой номинации вручается с 2015 года.

Отмечается, что всего за время проведения конкурса лауреатами и обладателями специальных премий стали 366 компаний и физических лиц, принимавших участие в реставрации 169 объектов. Среди объектов - лауреатов конкурса разных лет - Большой зал Московской консерватории, особняк Дерожинской в Кропоткинском переулке, здание Центросоюза, ансамбль бывшей Екатерининской больницы на Страстном бульваре, Московский планетарий, Старый собор Донского монастыря, особняк Каратаевой-Морозова, главный дом усадьбы Сытина, павильон "Космос" на ВДНХ и многие другие.