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Москвичи проголосуют за лучший объект реставрации в столице 2020 года

Участникам проекта "Активный гражданин" предлагается выбрать лауреата из таких объектов, как главный дом городской усадьбы Матвеевых, Московская межевая канцелярия, Северный речной вокзал, жилой дом Наркомфина, главный дом Орлова-Денисова

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Голосование за лучший объект реставрации в Москве за 2020 год открылось на портале "Активный гражданин". В числе номинантов Московская межевая канцелярия, Северный речной вокзал, Дом Наркомфина и другие объекты, сообщила во вторник пресс-служба департамента культурного наследия Москвы.

"В этом году активные граждане выбирают лучший отреставрированный объект в шестой раз. Участникам проекта предлагается выбрать лауреата из таких объектов, как главный дом городской усадьбы Матвеевых, Московская межевая канцелярия, Северный речной вокзал, жилой дом Наркомфина, главный дом Орлова-Денисова. Голосование пройдет до 13 декабря. Объект, который наберет большинство голосов, будет отмечен специальной премией конкурса "Московская реставрация 2020", - приводятся слова руководителя департамента культурного наследия города Москвы Алексея Емельянова.

"Московская реставрация" - конкурс правительства Москвы на лучший проект в области сохранения и популяризации объектов культурного наследия. Победителей в четырех номинациях выбирает профессиональное жюри, в состав которого входят реставраторы, искусствоведы, историки, представители органов государственной власти, общественных и некоммерческих объединений. Победитель специальной номинации "Лучший объект реставрации по версии "активных граждан" определяется по итогам голосования в проекте "Активный гражданин". Награда в этой номинации вручается с 2015 года.

Отмечается, что всего за время проведения конкурса лауреатами и обладателями специальных премий стали 366 компаний и физических лиц, принимавших участие в реставрации 169 объектов. Среди объектов - лауреатов конкурса разных лет - Большой зал Московской консерватории, особняк Дерожинской в Кропоткинском переулке, здание Центросоюза, ансамбль бывшей Екатерининской больницы на Страстном бульваре, Московский планетарий, Старый собор Донского монастыря, особняк Каратаевой-Морозова, главный дом усадьбы Сытина, павильон "Космос" на ВДНХ и многие другие.

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