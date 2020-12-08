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Гидрометцентр сообщил, что декабрь в Москве будет солнечным

По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, обычно декабрь в столице - это месяц депрессивный

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Декабрь в столичном регионе России будет более солнечным, чем обычно, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на онлайн-конференции в Москве во вторник.

"В этом году в декабре будет очень много часов солнечного света. Это радует", - сказал он.

Научный руководитель Гидрометцентра отметил, что это отличается от привычной погоды в этот месяц. "Обычно декабрь в столице, в умеренных широтах, - это месяц депрессивный. Под депрессией я имею в виду барическую депрессию, то есть область низкого давления наблюдается в центре европейской России. Это значит низкие облака, осадки в разном виде - снег, дождь", - пояснил Вильфанд.

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