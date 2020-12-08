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Синоптики не прогнозируют снегопадов в Москве еще как минимум неделю

С воскресенья ожидаются небольшие осадки, но снежный покров они образовать не смогут, объяснил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Метеорологи не видят условий для снегопадов в Москве до середины следующей недели. С воскресенья возможны небольшие осадки, но снежный покров они не смогут сформировать, сообщил во вторник научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"До середины следующей недели не видно резких и сильных снегопадов. Нельзя исключать, что с воскресенья небольшой снежок может выпадать", - сообщил он на онлайн-конференции во вторник.

По словам Вильфанда, осадки ожидаются в количестве 1-2 мм, что не позволит образовать снежный покров в столице. Отсутствие снега связано с мощным антициклоном, который обуславливает погоду в регионе, пояснил метеоролог.

Теги
РоссияВильфанд, Роман Менделевич
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