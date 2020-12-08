Число удобных пешеходных пространств в Москве выросло более чем в два раза за 10 лет

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Каждый горожанин в Москве имеет доступ к современной, безопасной транспортной системе. Также количество удобных пешеходных пространств за 10 лет увеличилось более чем в два раза. Об этом сообщила во вторник советник по международным вопросам руководителя департамента транспорта города Ольга Пищикова.

"Количество удобных пешеходных пространств увеличилось более чем в два раза за последние 10 лет, и действительно людям нравится гулять по своему городу. С 2010 года транспорт Москвы изменился значительно, и если раньше транспорт не удовлетворял потребности жителей, <...> то уже сегодня каждый житель Москвы имеет доступ к современной, безопасной комфортной транспортной системе и ряду пассажирских сервисов, которые обеспечивают удобное использование транспорта", - сказала Пищикова на форуме "Москва - Пекин -25: новое время - новые возможности".

По ее словам, большое внимание уделяется зеленым инициативам, безопасности окружающей среды, в том числе развитию электротранспорта и трамвайной сети. До 2023 года в Москве планируется обновить полностью весь парк трамваев, а с 2021 года перестанут закупать дизельные автобусы и перейдут к закупке только электробусов.

"Москва сегодня - это огромное количество направлений, которое мы развиваем и стараемся сделать это сбалансировано. Уже сейчас Москва - один из лидеров в Европе по развитию наземного транспорта, номер один по количеству электробусов" - добавила Пищикова.