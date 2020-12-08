Дрова на дачи самоизолированным москвичам доставили 25 тыс. раз

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Городские службы выполнили 25 тыс. заявок по доставке дров на дачные и садовые участки москвичей, которые находятся на самоизоляции, сообщил ТАСС во вторник заммэра Москвы Петр Бирюков.

Ранее он сообщал, что за три осенних месяца было выполнено 20 тыс. таких заявок.

"В рамках исполнения поручения мэра организованы мероприятия по обеспечению дровами пожилых граждан и горожан с хроническими заболеваниями, которые уехали на дачи для соблюдения режима самоизоляции. <...> С сентября выполнено 25 тыс. таких заявок, для оперативной доставки дров задействовано необходимое количество техники, в том числе самосвалы, погрузчики и манипуляторы", - отметил Бирюков.

По его словам, ежедневно выполняется 350-400 заявок. Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что дрова доставляются по льготным ценам. Для оформления доставки необходимо позвонить по телефону горячей линии +7 (495) 870-45-09.

Ранее аналогичные мероприятия были организованы столичными властями с марта по июль.