В Москве наладят выпуск антикоронавирусных препаратов

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Московский эндокринный завод (МЭЗ) начнет производство препаратов, в том числе для лечения коронавирусной инфекции, которые ранее завозились из-за рубежа. Об этом сообщил журналистам во вторник первый замминистра промышленности и торговли РФ Сергей Цыб.

"Производство гепарина на Московском эндокринном заводе будет удвоено в первом квартале. В декабре мы ожидаем получение регистрационного удостоверения препарата-антикоагулянта, которое применяется в госпитальном сегменте РФ, в том числе и Москве - удостоверение надропарина кальция, начнется выпуск этого антикоагулянта. В январе мы ожидаем получение эноксапарина натрия, начнем производство на Московском эндокринном заводе", - сказал Цыб.

Как уточнили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, в период пандемии МЭЗ увеличивает объемы производства и организовал выпуск новых для себя препаратов для лечения ковида, среди которых: гепарин, эноксапарин натрия и надропарин кальция - антикоагулянты, применяемые для предотвращения образования тромбов сосудов, что является одним из наиболее опасных проявлений коронавирусной инфекции; альфарона и ингарон - интерферон, антивирусные препараты; римантадин - противовирусный препарат; вода для инъекций.

"Объем производства по гепариновому ряду [составит] порядка 30 млн предзаполненных шприцов в год, мы будем обеспечивать и потребность Москвы в этих препаратах, и будем, соответственно, поставлять препарат в субъекты РФ. Единым фронтом работают Минпромторг, правительство Москвы и департамент промышленности Москвы, решаем поставленные задачи по наращиванию производства препаратов как антиковидной группы, которые применяются в госпитальном и амбулаторном сегменте, так и препаратов, которые являются эксклюзивными и исключительными с точки зрения производства и потребностей по всем психотропным препаратам в России. По одному из них проблему в декабре решим с точки зрения выпуска на Московском эндокринном заводе - мидозолам и диазипам", - сказал Цыб.

Препараты импортозамещения

Как сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы, Московский эндокринный завод (МЭЗ) является крупнейшим фармацевтическим предприятием столицы, основной специализацией которого является производство обезболивающих лекарственных средств. В течение 2020 года на предприятии было проведено дооснащение производственных линий с целью организации производства препаратов "Мидазолам" и "Сибазон" в новых лекарственных формах (детских клизмах и др.), применяемых для помощи неизлечимо больным детям с генерализованными тоническими, клоническими и тонико-клоническими судорогами. До настоящего времени аналогичные препараты в России не производились и закупались за рубежом.

"25 декабря мы приступим к промышленному производству диазипамов и мидозоламов - это препараты психотропного ряда, которые необходимы для купирования судорожной эпилепсии у детей, и ранее поставлялись из-за рубежа. <...> В планах - дополнительно осуществлять производство оставшихся препаратов, которые завозим из-за границы. Думаю, что в следующем году мы должны будем [производить] все цепочки всех психотропных препаратов, которые мы сегодня завозим из-за границы, обеспечить выпуск этих препаратов на Московском эндокринном заводе", - сказал Цыб.

Как уточнил руководитель департамента инвестиций и промполитики Москвы Александр Прохоров, не сегодняшний день в Москве работают 26 фармацевтических предприятий. "Многие предприятия строятся в рамках офсетных контрактов, которые Москва разыгрывает. Мы можем быть уверены, что мы Москву точно обеспечим лекарственными препаратами, [в том числе] благодаря Московскому эндокринному заводу, который в последнее время практически в 2-3 раза увеличил производство препаратов гепаринового ряда, у нас точно не должно быть проблем с этой продукцией в городе", - сказал Прохоров.

Как добавили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, в 2020 году департамент здравоохранения столицы заключил с Московским эндокринным заводом контракты на поставку лекарственных препаратов по 12 непатентованным наименованиям на общую сумму 106 млн рублей. Это позволило обеспечить необходимыми препаратами 26 тыс. человек, включая льготные категории граждан, пациентов стационаров и городских поликлиник, в том числе по льготным рецептам в аптечных пунктах.

Продукцию Московского эндокринного завода используют в 124 медицинских организациях. Порядка 90% закупаемых городом лекарств относится к анальгетикам центрального действия - 7 международных непатентованных наименований, которые на территории Российской Федерации производит только Московский эндокринный завод. За 11 месяцев 2020 г. их получили 5690 пациентов, получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях.