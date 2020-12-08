Экс-глава Мосгорсуда Ольга Егорова назначена советником мэра по взаимодействию с судами

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Бывший председатель Мосгорсуда Ольга Егорова назначена советником мэра столицы по взаимодействию с судами. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

"Советником мэра Москвы по взаимодействию с судами назначена Ольга Егорова, ранее занимавшая должность председателя Мосгорсуда", - сказал собеседник агентства.

Егорова ушла в отставку 23 октября 2020 года, она возглавляла столичные суды с 2000 года. В последний раз она была назначена на должность указом президента РФ от 25 октября 2014 года. 14 сентября 2020 года Владимир Путин наградил Егорову орденом "За заслуги перед Отечеством III степени" за большой вклад в совершенствование правосудия в РФ, обеспечение защиты прав и законных интересов граждан.

Согласно закону о статусе судей в РФ, после отставки за Егоровой сохраняются звание судьи и гарантии личной неприкосновенности, а также ей положены единовременное выходное пособие и ежемесячное пожизненное содержание.