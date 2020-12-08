В Москве дополнительно выделили 1,6 млрд рублей на закупку препаратов против COVID-19

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Около 1,6 млрд рублей дополнительно выделили из бюджета Москвы на закупку антикоронавирусных препаратов. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

"На закупку лекарственных препаратов для лечения COVID-19 из городского бюджета будет дополнительно направлено 1,6 млрд рублей. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что закупленные в рамках данного решения препараты предназначены для коронавирусных стационаров, а также для бесплатной выдачи пациентам, которые проходят лечение на дому.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 660 073 случая заражения, из них 5 232 за последние сутки. Выздоровели 501 403 человека, умерли 9 496.

В новость были внесены изменения (16:32 мск) — добавлены подробности по тексту.