Новые центры госуслуг "Мои документы " откроются в поселении Щербинка и ЮВАО Москвы

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Центры госуслуг "Мои документы" откроются в поселении Щербинка и в юго-восточном административном округе Москвы. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе столичной мэрии по итогам заседания президиума правительства Москвы.

"Планируемые к открытию флагманский центр "Мои документы" Юго-Восточного административного округа и новый центр госуслуг поселения Щербинка включены в перечень многофункциональных центров, предоставляющих услуги по государственной регистрации отдельных актов гражданского состояния", - говорится в сообщении.

Центр в Юго-Восточного административном округе будет открыт в одном из корпусов ТРЦ "Город" по адресу Рязанский проспект, д. 2, корп. 3, рядом со станцией метро "Нижегородская". Там будут работать 62 окна приема, а также популярные дополнительные сервисы: медицинский кабинет "Мое здоровье", туристическое бюро "Мои путешествия", фотоателье "Мое фото", зона общественного питания и отдыха "Мое кафе". Кроме того, осмотр транспортных средств инспекторы ГИБДД будут проводить на 2-м этаже парковочной зоны ТРЦ "Город".

"Уникальным сервисом флагмана ЮВАО станет услуга МИД России "Консульская легализация документов". За получением государственной услуги могут обратиться физические лица - как российские, так и иностранные граждане. Результатом ее получения является выдача заявителю документа, содержащего легализационную надпись, или отказ в ее проставлении. Услуга предоставляется экстерриториально вне зависимости от регистрации заявителя по месту жительства, пребывания в Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Городской центр "Мои документы" в Щербинке планируется разместить в ТЦ "Галерея Щербинка" на Новостроевской улице, д. 6. "Здесь можно будет получить полный перечень услуг и сервисов, в том числе провести регистрацию актов гражданского состояния, заменить водительские права и т. д. Кроме того, на площадке открывающегося МФЦ будут вести прием граждан сотрудники отдела по вопросам миграции ГУ МВД России по городу Москве", - говорится в сообщении.