Четыре станции БКЛ в Москве получили наименования

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Власти Москвы присвоили наименования четырем станциям Большой кольцевой линии (БКЛ) метро - "Новаторская, "Карамышевская", "Мневники" и "Терехово". Об этом говорится в материалах к заседанию президиума правительства столицы.

"Принято решение о присвоении наименований четырем строящимся станциям Большой кольцевой линии Московского метрополитена. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - говорится в сообщении.

Новые наименования получили станции: "Новаторская" (рабочее название "Улица Новаторов") - расположена вдоль улицы Новаторов вблизи примыкания к Ленинскому проспекту, является пересадочной на строящуюся Троицкую линию метро; "Карамышевская" (рабочее название "Улица Народного Ополчения") - расположена вблизи пересечения проспекта Маршала Жукова с улицей Народного Ополчения; "Мневники" - расположена на территории Мневниковской поймы вблизи Карамышевской набережной; "Терехово" - расположена на территории Мневниковской поймы в районе бывшей деревни Терехово.

БКЛ - строящаяся линия метрополитена. На схеме метро она обозначается номером 11 и окрашена в бирюзовый цвет. После завершения строительства в 2022 году она станет самой протяженной линией московского метро и третьей по счету внутригородской кольцевой линией рельсового пассажирского транспорта в Москве после Кольцевой и Московского центрального кольца (МЦК). Всего на БКЛ протяженностью 70 км разместится 31 станция. Со cтанций БКЛ можно будет сделать 20 переcадок на другие линии метро, а также переcесть на МЦК, линии железной дoроги и МЦД.