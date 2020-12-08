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Новый год и Рождество - 2021

В Москве установили новогоднюю елку на Манежной площади

Ее высота около 12 м
© Елена Кульбак/ТАСС

МОСКВА, 8 декабря. /Корр. ТАСС Елена Кульбак/. Новогоднюю елку, украшенную красными и золотыми шарами, установили на Манежной площади в Москве.

Как сообщил ТАСС один специалистов, устанавливающих елку, ее высота составляет около 12 м. На ель, установленную перед Историческим музеем, вешают светодиодную гирлянду, а на верхушке установлена звезда.

В общей сложности Москву к Новому Году и Рождеству украсят около 4 тыс. декоративных конструкций и более 1 тыс. праздничных елей высотой от 8 до 25 м. Среди украшений - световые тоннели и навесы из гирлянд, арки разных размеров и гигантские светящиеся елочные шары. Установку планируется завершить к 14 декабря.

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РоссияНовый год и Рождество - 2021
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