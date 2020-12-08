Число изучающих китайский язык школьников в Москве выросло на 3 тыс.

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Количество изучающих китайский язык школьников в Москве выросло на 3 тыс. за текущий учебный год и достигло 13 тыс. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

"Всего китайский язык в школах сейчас изучают 13 тыс. детей. В 2019-2020 учебном году китайский язык изучали более 10 тыс. школьников. Популярностью у московских школьников по-прежнему пользуются английский, немецкий, французский, итальянский, испанский и китайский языки", - рассказал собеседник агентства.

На данный момент по решению мэра Москвы Сергея Собянина дистанционный формат обучения продлен для школьников 6-11-х классов в столице до окончания второй четверти.

Школьники 6-11-х классов с 19 октября на две недели перешли в дистанционный режим обучения, позже Собянин продлил его до 8 ноября, затем - до 22 ноября, позже - до 6 декабря.