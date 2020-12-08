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Пандемия COVID-19

В Москве за сутки умерли 75 пациентов с коронавирусом

Общее число умерших в городе за время пандемии достигло 9 571

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Число летальных исходов из-за коронавируса выросло в Москве за сутки на 75, всего в столице умер 9 571 человек. Об этом сообщили во вторник в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

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"В Москве скончались 75 пациентов, у которых был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили в штабе.

Всего в столице зарегистрирован 9 571 летальный исход из-за коронавируса.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 660 073 случая заражения, из них 5 232 за последние сутки. Выздоровели 501 403 человека.

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