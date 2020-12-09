Ракова: в Москве онкологическая помощь оказывается в полном объеме во время пандемии

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Пандемия не повлияла на оказание онкологической помощи в Москве, ее объем продолжает увеличиваться. Об этом сообщила журналистам в среду заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Несмотря на ту высокую нагрузку, с которой сталкивается вся система здравоохранения Москвы в этом году, нам удалось добиться того, что онкопомощь в столице во время пандемии оказывается в полном объеме и становится доступнее для пациентов. Объем помощи по профилю "онкология" продолжает увеличиваться. Так, с января по октябрь 2020 года в столичных онкологических клиниках проведено более 240 тыс. госпитализаций, это на 38% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Количество курсов лучевой терапии в период пандемии выросло на 15% и составило более 7 тыс., а количество курсов химиотерапии возросло на 50%, до 186 тыс.", - сказала Ракова.

По ее словам, повышение качества лечения онкологических заболеваний и рост объема помощи в столице обеспечены благодаря внедрению нового стандарта. На базе крупнейших городских стационаров - МГОБ № 62, ГКБ № 57 имени Плетнева, Московского клинического научного центра (МКНЦ) имени Логинова, ГКБ имени Боткина, ГКБ № 40 и ГКОБ № 1 - созданы шесть многопрофильных онкологических центров. Они обладают полным спектром клинических возможностей - проводят диагностику, хирургическое лечение, лекарственную и лучевую терапию, осуществляют диспансерное наблюдение. В каждом таком центре есть собственные патоморфологические лаборатории, которые позволяют точно диагностировать природу опухолевой ткани и назначать таргетную и лекарственную терапию для каждого пациента.

Все эти якорные онкологические клиники продолжали работать с начала пандемии и в настоящее время оказывают все виды медицинской помощи по профилю "онкология" в полном объеме. Пациенты могут получить все виды диагностики и лечения, включая сложнейшие высокотехнологичные операции. Кроме того, пациентам с опухолями предстательной и молочной желез организовано проведение гормонотерапии на дому. К ним выезжает врач с медицинской сестрой и при отсутствии противопоказаний проводит введение необходимого препарата. На время пандемии для больных с онкологическим диагнозом также предоставлена возможность выписки лекарственных препаратов в твердых лекарственных формах на максимально возможный период, но не более 180 дней с учетом медицинских показаний.

Новый стандарт онкологической помощи позволяет сократить время постановки диагноза, повысить его точность и назначить терапию с учетом всех особенностей пациента. За каждым онкологическим центром закреплено население одного или двух округов Москвы. Таким образом, специализированная помощь на всех этапах - обследование, лечение и диспансерное наблюдение пациентов - осуществляется в структуре одной медицинской организации.

Онкопомощь во время пандемии

Во всех медицинских организациях онкологического профиля действует меры по предупреждению распространения коронавируса. Среди них возможность переноса сроков плановой госпитализации больным с доброкачественными новообразованиями, а также планового наблюдения больных, закончивших радикальное лечение и находившихся в ремиссии, без изменения установленной кратности диспансерных приемов. Допуск сопровождающих пациента в медучреждения ограничен (не более одного сопровождающего или доверенного лица), а посетителей в стационары и учреждения с круглосуточным пребыванием - прекращен, введено разделение потоков движения посетителей и пациентов. Между посетителями обеспечивается дистанция, на входе измеряют температуру, действует масочно-перчаточный режим.