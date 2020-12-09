Более 5 тыс. именных деревьев высадили в парках Москвы по проекту "Наше дерево"

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Более 5 тыс. именных деревьев высадили в этом году в столичных парках в рамках общегородского проекта "Наше дерево". Это в 2,5 раза больше, чем в прошлом году, сообщил ТАСС в среду заммэра Москвы Петр Бирюков.

"В этом году больше всего деревьев в рамках акции высадили в Битцевском лесу - 674, Измайловском парке - 647, Москворецком лесопарке - 498, долине реки Сетунь - 462, лесопарке "Кузьминки - Люблино" - 358. Чаще всего москвичи выбирали липу - 2 177 [деревьев], остролистный клен - 822 [дерева], сосну обыкновенную - 718 [раз], серебристую иву - 617 [раз], и рябину - 511", - сказал Бирюков. Заммэра подчеркнул, что в прошлом году по заявкам горожан были высажены 2 тыс. деревьев, осенью этого года - более 5 тыс. на территории 26 парков.

Бирюков также сообщил, что со следующего года высадка деревьев в рамках проекта будет проводиться два раза в год - весной и осенью. "Заявочная кампания стартовала 1 июля и продлится до 31 декабря, подготовлены места под высадку более 20 тыс. деревьев на территории 23 парков, из них уже забронированы свыше 3 тыс. [деревьев]", - сказал глава комплекса городского хозяйства.

Он напомнил, что в рамках проекта семьи москвичей, в которых дети родились, начиная с 1 января 2019 года могут высадить дерево в парке в честь рождения ребенка. Подать заявку можно в течение трех лет с даты рождения на официальном портале правительства Москвы, выбрав на интерактивной карте парк, участок и породу дерева для высадки.

"Проект "Наше дерево", который стартовал весной прошлого года, за короткий срок стал одним из самых популярных у москвичей. Благодаря этой, теперь ежегодной, акции каждый москвич может особо отметить самое счастливое событие в жизни семьи - рождение ребенка, а маленькие жители столицы получают уникальный подарок - собственное именное дерево", - заключил заммэра.