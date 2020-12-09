Московские школьники вошли в число лучших в мире по уровню знания математики

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Школьники Москвы вошли в число лучших мире по уровню знания математики. Такое исследование сделали TIMSS, сообщается в среду на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"Мы с радостью сообщаем, что по результатам международного исследования TIMSS 2019 года Москва входит в число мировых лидеров по качеству математического и естественно-научного образования. Так, московские четвероклассники стали первыми в мире в естествознании, набрав 595 баллов. Для сравнения: такой же результат у Сингапура, а на втором месте Республика Корея. По математике наши школьники входят в пятерку лидеров с 593 баллами, уступая лишь Сингапуру, Гонконгу, Южной Корее и китайскому мегаполису Тайбэй", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой.

Она добавила, что ученики восьмых классов столичных школ заняли четвертое место по естествознанию, набрав 567 баллов, и шестое место по математике с 575 баллами. При этом Москва лидирует в TIMSS со значительным отрывом от других европейский стран, а итоги по столице выше общероссийских.

Отличные результаты московские школьники демонстрируют не впервые. По итогам международного исследования PISA 2018 они входят в тройку лучших в мире по читательской грамотности, по математической - в пятерку, а по уровню естественно-научной грамотности - в шестерку. Кроме того, юные москвичи - в мировых лидерах по уровню компьютерной грамотности. Они заняли второе место в международном исследовании компьютерной и информационной грамотности ICILS 2018.

Накануне глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что Россия вошла в десятку ведущих стран по итогам исследования качества школьного математического и естественно-научного образования TIMSS.

Об исследовании

TIMSS - международное исследование качества школьного математического и естественно-научного образования, позволяет сравнить уровень и качество знаний в этих областях учащихся четвертых классов начальной школы и восьмых классов. Оно проводится раз в четыре года. Сейчас представлены итоги исследования, которое проводилось в апреле 2019 года. В 2015 году Россия также входила в десятку лучших стран по итогам исследования.

В исследовании TIMSS в 2019 году принимали участие школьники из 49 субъектов РФ: это более 4 000 четвероклассников из 200 школ и почти 4 000 обучающихся 8-х классов из 204 школ. Всего исследование охватило 580 тыс. школьников из 64 стран.