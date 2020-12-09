В московских ТЦ перед Новым годом усилят контроль за соблюдением мер против COVID-19

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Контроль за соблюдением мер профилактики COVID-19 усилят в торговых центрах и магазинах столицы перед Новым годом. Об этом сообщил ТАСС в среду первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк, возглавляющий городской департамент торговли и услуг.

"В предновогодние дни контроль за соблюдением антикоронавирусных мер в торговых центрах и магазинах будет усилен. Будет проверено обеспечение безопасной для посетителей социальной дистанции в торговых залах и очередях, ношение масок и перчаток, наличие обеззараживающих средств и так далее", - сказал Немерюк. По его словам, в новогодние праздники в Москве также будут контролировать ситуацию с обеспечением эпидбезопасности посетителей и работников торговых предприятий.

Как сообщали в столичном управлении Роспотребнадзора, за нарушения мер профилактики COVID-19 заведениям грозят штрафы или приостановка деятельности. Штраф за такие нарушения составляет до 300 тыс. рублей. Если в результате нарушения будет нанесен ущерб имуществу или здоровью человека, то он может составить до 1 млн рублей, либо деятельность заведения могут приостановить на срок до 90 дней.

Ранее Немерюк сообщал ТАСС, что осенью за нарушение антикоронавирусных мер была приостановлена деятельность 105 предприятий торговли и торговых центров. На данный момент половина организаций уже устранила нарушения и вернулась к работе.

По словам начальника столичного Главконтроля Евгения Данчикова, за три осенних месяца более 17,5 тыс. организаций были привлечены к административной ответственности за нарушения противоэпидемических мер. Деятельность 174 из них из-за повторных нарушений была приостановлена. За соблюдением исполнения закона в сфере торговли следят сотрудники профильного департамента, а также префектур и управ. За контроль предприятий, которые находятся в зданиях, отвечает Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости, за контроль над площадками на открытом воздухе - Объединение административно-технических инспекций.