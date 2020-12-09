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В Москве у мужчины украли 12 млн рублей во время сделки по продаже биткойнов

Преступление было совершено в одном из столичных ресторанов, похитители скрылись

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Неизвестные украли у мужчины в ресторане в Москве сумку с 12 млн рублей, которые тот получил за продажу биткойнов, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"8 декабря в ОМВД России по Пресненскому району поступило обращение гражданина, который сообщил о том, что в ресторане неизвестные в туалетной комнате забрали сумку, в которой находилось около 12 млн рублей. Данные денежные средства заявитель должен был получить в обмен на криптовалюту", - говорится в сообщении.

Мужчина успел перевести биткойны на счет мошенников. Похитители скрылись. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

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