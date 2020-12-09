Росреестр поставил на кадастровый учет бывший долгострой "Спортивный квартал" в Москве

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Управление Росреестра по Москве поставило на кадастровый учет последние три корпуса жилого комплекса "Спортивный квартал" в Новой Москве, возведение которого началось с 2012 года, сообщила в среду пресс-служба ведомства.

"Таким образом, на сегодняшний день сведения обо всех пятнадцати корпусах общей площадью свыше 120 тыс. квадратных метров внесены в ЕГРН (единый государственный реестр недвижимости), тем самым городом восстановлены права более 2 тыс. обманутых дольщиков", - приводятся в сообщении слова руководителя Управления Росреестра по Москве Игоря Майданова.

Речь идет о корпусах № 13, 14, 15 на 51, 27 и 49 квартир соответственно. Первые три корпуса "Спортивного квартала" (№ 7, 8, 9) были введены в эксплуатацию в 2019 году.

Прежний застройщик начал строить объект в поселении Филимонковское в 2012 году, однако так и не реализовал проект. В ноябре 2017 года структура Capital Group подписала договор о выполнении функций технического заказчика с застройщиками "Стройплюс", "Марьинострой", "Марьиностройгрупп" для завершения строительства проблемных объектов.