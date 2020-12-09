В Москве пройдет творческий конкурс на создание елочных игрушек

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Конкурс авторских елочных новогодних игрушек "Мастерская новогодних чудес" пройдет в Москве с 10 по 30 декабря. Организатором мероприятия выступит Мосприрода, сообщили в среду в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

"С 10 декабря 2020 года Мосприрода объявляет о старте творческого конкурса "Мастерская новогодних чудес". В этом году он пройдет в новом необычном формате - онлайн. Работы будут приниматься в формате видеопрезентации", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что номинацией для конкурса "Мастерская новогодних чудес - 2020" выбрана "Елочная новогодняя игрушка". Поделка должна быть выполнена из природных или вторичных материалов. Например, из желудей, шишек, упаковочных материалов, пластиковых бутылок, лампочек, новогодних атрибутов и т. д.

"Игрушки должны иметь петли, прищепки или скобы для крепления к елочным ветвям. Приветствуются всевозможные игрушки с фантазийными рисунками, различные объемные фигурки сказочных персонажей, символов новогоднего праздника и наступающего года и т. п.", - говорится в сообщении.

Принять участие в конкурсе могут все желающие без возрастных ограничений. Работы на конкурс принимаются в трех возрастных категориях: до семи, до 15 и старше 16 лет.

"Видеопрезентации или ссылки на видео новогодней поделки принимаются до 30 декабря 2020 года на почту: ecoevent.vao@gmail.com. Обязательные условия - видео должно быть продолжительностью не более 2 минут, объемом не более 300 Мб. От одного автора принимается одна работа и, соответственно, одна видеопрезентация с ней", - говорится в сообщении.