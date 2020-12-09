Власти Москвы заявили, что цифровые технологии на 30% сократят риски на стройплощадках

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Специальный костюм и программно-аппаратный комплекс, который переводит в цифровую информацию всю работу, разработали для столичных строителей. Идентификация выполняемых действий работников позволит сократить на 30% потенциальные риски в области нарушения правил безопасности и охраны труда на стройплощадках Москвы, сообщается в среду на информационном портале мэрии Москвы.

"На московских стройплощадках начинается эксперимент по внедрению технологии цифрового дублирования деятельности работников. Это повысит эффективность управления производственными процессами на стройплощадках и сократит на 30% потенциальные риски. Кроме того, технологии позволят контролировать время активной и неактивной деятельности работников. За счет этого производительность труда отдельных сотрудников может увеличиться до 20%", - приводятся слова главы департамента градостроительной политики Сергея Левкина.

Первым местом для эксперимента выбрали стройку на Открытом шоссе в районе Метрогородок. Пилотный проект продлится до второго квартала 2021 года.

"Благодаря анализу данных и формированию статистической отчетности появится возможность спрогнозировать вероятность отставания от графика работ или, напротив, его опережения и разработать рекомендации для принятия управленческих решений", - отметил Сергей Левкин.

Новый проект, по словам главы департамента, в первую очередь, ориентирован на застройщиков и органы исполнительной власти, которые смогут получить наглядную, достоверную и оперативную информацию о текущей работе на объектах. Для города важно, чтобы строительная отрасль развивалась, в том числе, благодаря применению новых технологий. Цифровизация помогает повысить эффективность планирования и реализации строительных проектов, что особенно важно при возведении ключевых социальных объектов, а также сделать труд рабочих более безопасным.

В этом году Москва заняла 18-е место в рейтинге цифровой трансформации городов Services Globalization Index международного консалтингового агентства Tholons. В 2017 году Москва начала свое продвижение в этом рейтинге с 38-го места, в 2019-м уже вошла в топ-30, а в 2020-м - в двадцатку наиболее развитых мегаполисов по уровню развития цифровизации, внедрения инноваций, качества жизни и условий ведения бизнеса.