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Москвичи полностью погасили долги за ЖКУ, образовавшиеся весной в пандемию

По словам заммэра столицы Петра Бирюкова, жители своевременно получают платежные документы, специалисты всегда готовы проконсультировать, как правильно внести оплату за ЖКУ, в том числе дистанционно

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Долги за жилищно-коммунальные услуги, которые образовались во время пандемии весной у москвичей, полностью погашены. Задолженность начала сокращаться сразу после отмены режима самоизоляции, сообщила в среду пресс-служба заммэра Москвы Петра Бирюкова.

"Москвичи полностью погасили долги за ЖКУ, которые образовались во время пандемии весной этого года. На данный момент она полностью погашена и находится под контролем", - приводятся в сообщении слова Бирюкова.

Он подчеркнул, что жители своевременно получают платежные документы, специалисты всегда готовы онлайн или по телефону проконсультировать, как правильно внести оплату за ЖКУ, в том числе дистанционно.

"Мы со своей стороны уделяем большое внимание высокому качеству услуг, которые предоставляются жителям в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Главная задача - в домах москвичей всегда должны быть вода, тепло, электричество, и городские службы с ней достойно справляются", - отметил глава комплекса городского хозяйства столицы.

По словам Бирюкова, в Москве все системы жизнеобеспечения работают слаженно и без сбоев, созданы необходимые резервы на случай возможных нештатных ситуаций.

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