Более 5 тыс. заболевших COVID-19 вылечили в новом медцентре в Вороновском

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Свыше 5 тыс. пациентов с коронавирусом успешно прошли лечение в новом инфекционном медцентре в Вороновском почти за восемь месяцев. Комплекс был построен за рекордный срок в 34 дня, сообщил в среду в ходе пресс-конференции заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Феноменальные работы, это объект, который можно вносить, безусловно, во все книги рекордов Гиннесса. Мощнейший медицинский центр. Мы начали работы 11 марта, 17 апреля мы объект сдали, 20-го [апреля] туда стали поступать пациенты. С момента ввода <...> более 5 тыс. человек успешно прошли лечение в этом медицинском центре. Более 24 тыс. единиц ультрасовременного оборудования было поставлено", - сказал заммэра.

По его словам, одним из ярких объектов, возведенных в течение года, стал дополнительный инфекционный медкомплекс в поселке Вороновское, который был построен в экстренном темпе для лечения заболевших коронавирусной инфекцией. Новый медцентр был построен в рекордные сроки - за 34 дня, включая проектирование, изготовление материалов и поставку оборудование. Площадь инфекционного комплекса составила 80 тыс. кв. м.

Бочкарев добавил, что для строительства объекта было задействовано более 350 предприятий, 10 заводов вентиляционного оборудования, работая в три смены, выполнили заказ практически за 3 недели и т. д.

"Колоссальный пример того, на что способны наша с вами экономика, наш [строительный] комплекс, наши люди <...> Сейчас работа правительства Москвы направлена то, чтобы еще дальше снимать административные процедуры, сделать их более эффективными, чтобы мы имели возможность ускорять строительство объектов, быстрее их вводить в оборот, запускать экономический "маховик", потому что это будет влиять не только на строительство, но и вообще на благополучие и экономику страны в целом", - сказал заммэра.

Влияние пандемии на строительство в Москве

"Завершается 2020 год, непростой год, тяжелый год по многим направлениям <...> Строительный комплекс, строительная отрасль как один из драйверов развития всего города, один из главных секторов экономики не только в нашем городе, а вообще в любой другой стране, выполнял и выполняет все планы, которые мы наметили в предыдущие периоды", - сказал Бочкарев.

Он уточнил, что в конце ноября - начале декабря план национального проекта по строительству объектов жилого назначения в Москве был выполнен: вместо 3,6 млн кв. м жилья было построено и введено в эксплуатацию 3,9 млн кв. м. "Параллельно с этим огромные инвестиции Москва, безусловно, делает не только в жилищное строительство, но и во все сферы, которые позволяют делать город комфортным, удобным, эффективным с точки зрения жизни, экономики, досуга, проживания в нем", - сказал Бочкарев.

Он подчеркнул, что в жестких условиях пандемии и ограничений в этом году были введены в эксплуатацию шесть станций и почти 15 км Московского метрополитена, сейчас в стройке на финальной стадии находятся еще три станции и около 8 км метро. По его словам, город выполняет большой объем в части строительства транспортной инфраструктуры: к концу ноября был выполнен годовой план по строительству объектов дорожного назначения, в том числе реконструкции развязок, тоннелей, искусственных сооружений. Более 104 км новых дорог введено в эксплуатацию, 23 крупных искусственных сооружения, 17 крупных пешеходных внеуличных переходов.

"Параллельно с этим с коллегами из РЖД развиваем наземный транспорт железнодорожный, возведено 15 платформ Московских центральных диаметров (МЦД). Это еще один элемент скоростного наземного пассажирского транспорта, который интегрирован в работу метро и других видов наземного транспорта", - сказал Бочкарев.

Заммэра добавил, что в течение года было возведено 14 больших административно-деловых комплексов, построены 10 новых гостиниц. "Большие объемы работ производятся по развитию нашего промышленного и производственного секторов в Москве - более 15 крупных объектов производственного назначения, в том числе и на новых территориях, и эту работу будем продолжать. Не только жилищное строительство стоит на повестке дня, но и создание высокотехнологичных и высоко оплачиваемых рабочих мест в Москве", - подчеркнул он.