Северо-Западную и Северо-Восточную хорды в Москве соединит Сусоколовское шоссе

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Разворотную эстакаду и эстакаду для съезда в сторону Ярославского шоссе возводят в Москве. Съезд с Северо-Западной на Северо-Восточную хорду сделают по Сусоколовскому шоссе, сообщается в среду на официальном сайте мэра и правительства столицы.

"По проекту съезд с Северо-Западной на Северо-Восточную хорду будет обеспечен по Сусоколовскому шоссе. Для этого ведется строительство двух эстакад: разворотной эстакады и эстакады-съезда в сторону Ярославского шоссе. Мы уже на 50% выполнили бетонирование опор этих двух эстакад. Работы ведутся на участке от Сигнального проезда до 3-го Нижнелихоборского проезда в районе Сусоколовского шоссе", - сообщил руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов, чьи слова приводятся на сайте.

Как уточняется в публикации, проект предусматривает строительство и реконструкцию улично-дорожной сети от Сигнального проезда до 3-го Нижнелихоборского проезда. Работы запланированы также на разворотном путепроводе через железную дорогу на Сусоколовском шоссе и направленном путепроводе съезда через железную дорогу на Сусоколовском шоссе.

"В общей сложности построят и реконструируют более 4,6 км дорог. Так, отремонтируют сеть улиц районного значения, в том числе 3-й Нижнелихоборский проезд, Станционную улицу, Проектируемый проезд № 1564а, Ботаническую и Гостиничную улицы, Гостиничный проезд. Специалисты построят участок Сусоколовского шоссе от Алтуфьевского шоссе до Сусоколовского путепровода, часть Сусоколовского путепровода через МЦК, а также съезд с Сусоколовского шоссе на Северо-Восточную хорду в сторону Ярославского шоссе", - сообщается на сайте.

Строительство Северо-Восточной хорды планируется завершить в 2022 году. От 3-го Нижнелихоборского проезда до Сигнального проезда пройдут маршруты наземного общественного транспорта. Для удобства пассажиров обустроят остановки с посадочными площадками и павильонами ожидания.