Мэр Москвы выступит с отчетом о деятельности правительства в Мосгордуме до конца года

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Ежегодный отчет мэра Москвы Сергея Собянина заслушают на пленарном заседании Московской городской думы до конца года. Об этом сообщил ТАСС в среду председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

"Депутаты Мосгордумы заслушают отчет мэра Москвы о результатах деятельности правительства Москвы на одном из ближайших очередных заседаний столичного парламента. После выступления мэра Москвы у депутатов будет возможность задать интересующие вопросы - по три вопроса от каждого депутатского объединения", - сказал Шапошников, уточнив, что выступление мэра состоится до конца года.

Всего в седьмом созыве Мосгордумы пять фракций и депутатский объединений. Депутаты зададут градоначальнику до 15 вопросов.

Ранее Шапошников сообщал журналистам, что, в соответствии со 184-м Федеральным законом и уставом города Москвы, вопросы задаются от имени законодательного органа, то есть именно от Московской городской думы - ни от имени депутатов, депутатских объединений или профильных комиссий. Так как вопросы будут адресованы мэру от имени органа законодательной власти, то прежде они одобряются комиссией по организации работы Мосгордумы и только потом направляются мэру. Как уточняли в пресс-службе Мосгордумы, ежегодное выступление мэра с отчетом о деятельности правительства Москвы перед депутатами столичного парламента проводится в соответствии со статьей 49 устава города.

В 2019 году был сохранен регламент "по 1 минуте на вопрос", а мэра по времени ответа не ограничивали. Приветствовались стратегические, концептуальные вопросы, связанные с развитием города и всего мегаполиса.