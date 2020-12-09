Власти Москвы заявили, что около 30% агрегаторов такси нарушают правила перевозок

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Около 30% столичных агрегаторов такси нарушают правила пассажирских перевозок. Об этом сообщается в среду в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"Опасные такси: 28% автомобилей такси главных московских агрегаторов не соответствуют основным правилам перевозок, в том числе и у таких крупных агрегаторов как "Яндекс.Такси", GETT и других. Мы регулярно проводим проверки среди такси, чтобы ваши поездки были безопасными, а каждый раз, садясь в машину, вы были уверены, что спокойно доберетесь до нужного места и, что особенно важно, Вам оказана услуга, на которую рассчитывали. Сейчас мы проверили 445 автомобилей агрегаторов "Яндекс.Такси", GETT, "СитиМобил", Indriver, "Везет" и "Максим", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, не все проверенные автомобили отвечают требованиям: номера ряда автомобилей не совпадают с указанными в мобильных приложениях, некоторые автомобили не оклеены как такси или отсутствовали в реестре. Кроме того, такси агрегаторов "Максим" и "Везет" сложно вызвать через приложение - заказы часто отменяют, а время ожидания слишком долгое.

"Мы передали все результаты агрегаторам, чтобы компании исправили недостатки. А условия в московском такси должны стать только лучше как для пассажиров, так и для водителей", - подчеркнули в департаменте.

Как отметили в пресс-службе МАДИ, чья информация приводятся в публикации, поездки на автомобилях, которые не прошли проверку, небезопасны. "Агрегаторы должны следить за тем, с кем и как работают, кто находится за рулем и как долго. В новом законе о такси, который сейчас находится на рассмотрении в Госдуме, необходимо предусмотреть ответственность агрегаторов: очень важно, чтобы права водителя и пассажиров были защищены, а поездки были безопасными и комфортными", - сообщили в МАДИ.