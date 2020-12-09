Московским предпринимателям предложили самим инициировать проверки своих предприятий

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева предложила внедрить в столице сервисную модель взаимодействия бизнеса с контрольными и надзорными органами (КНО).

"В прошлом году мы приняли участие в тестировании цифровой платформы, называется "Открытый контроль". И акцент там сделан не на тех проверках, которые должны быть, а на заявительном характере, где сам предприниматель хочет, чтобы ему провели этот аудит. И говорит "Я открыл бизнес", либо "Уже работаю, проверьте меня, пожалуйста". Такой вот заявительный характер", - сказала Минеева в ходе Международной недели бизнеса-2020.

По ее словам, сервисная модель основана на профилактическом аудите вместо плановых проверок, управлении требованиями всех контрольных и надзорных органов "от бизнеса" а не "под контрольные и надзорные органы", информационной работе по нарушениям, в рамках которой предприниматели смогут в превентивном порядке просить органы контрольно-надзорной деятельности (КНД) проводить аудит их предприятий. Главная задача проекта - создание единого информационного пространства в сфере государственного надзора в Москве.

По словам Минеевой, это будет сложный переходный период и сначала стоит запустить пилотный проект в Москве. "Если сейчас правильно подать это информационно и попробовать этот пилот в Москве сделать, прежде чем тиражировать на всю Москву, то, может быть, в сознании предпринимателя что-то "перещелкнет", чтобы предприниматель был готов к этой проверке. Когда он сам попросит его проверить, тогда он спокойно будет ждать плановую проверку", - сказала бизнес-омбудсмен.

Она добавила, что это "вопрос партнерства и доверия". При этом Минеева считает, что сейчас наилучшее время для внедрения подобных решений, и что подобные меры помогут предотвратить массовые банкротства.

Бизнес-омбудсмен напомнила, что в 2020 году был введен мораторий на проведение проверок в отношении субъектов малого предпринимательства. Однако, по ее словам, от бизнеса поступает информация, что часть плановых проверок под разными предлогами переходит в формат внеплановых. Кроме того, проверяющие включают "спящие" нормы контроля - неактуальные, но обязательные требования к ведению бизнеса, которые можно повернуть против предпринимателя. "Моратории как экстренные меры необходимы, но не менее важно изменить сами принципы взаимодействия КНД с бизнесом как систему", - заключила Минеева.