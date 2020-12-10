Власти Москвы не ожидают дефицита яблок и томатов из-за запрета на их ввоз из Азербайджана

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Временный запрет на ввоз в Россию томатов и яблок из Азербайджана не приведет к дефициту этих товаров в Москве, сообщил ТАСС в четверг первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства столицы Алексей Немерюк, возглавляющий городской департамент торговли и услуг.

"Временный запрет ввоза в Россию азербайджанских томатов и яблок не повлечет за собой дефицит этих товаров на потребительском рынке Москвы. Ожидаемые поставки из Азербайджана можно будет возместить за счет яблок и томатов из регионов России и от других импортеров", - сказал Немерюк.

Он уточнил, что в год в столице потребляют 160 тыс. тонн томатов, 45% из которых имеют отечественное происхождение. На долю Азербайджана приходится почти половина импортных и четверть всех томатов, продаваемых в Москве.

"Населением города потребляется порядка 3,4 тыс. тонн азербайджанских томатов в месяц. Учитывая, что в России общий сбор томатов закрытого грунта составляет порядка 42 тыс. тонн в месяц, эти объемы возможно заместить за счет поставок тепличных томатов из Московской, Калужской, Липецкой областей, а также из Белгородской области, где выращиваются розовые томаты, аналогичные азербайджанским. Кроме того, томаты поставляются из Турции", - сказал Немерюк.

Что касается яблок, доля азербайджанского импорта в общем объеме продаж в столице составляет менее 15%, следует из слов собеседника агентства. "В Москве потребляется порядка 1,8 тыс. тонн азербайджанских яблок в месяц. Эти объемы можно заместить за счет поставок яблок из Сербии и Молдовы, а также учитывая, что в России валовый сбор яблок составляет порядка 58 тыс. тонн в месяц - из Краснодарского края, Липецкой, Белгородской, Тульской областей и Республики Крым", - пояснил он.

Россельхознадзор с 10 декабря запретил ввоз томатов и яблок из Азербайджана в связи с обнаружением в продукции вредителей - южноамериканской томатной моли и восточной плодожорки. В Минсельхозе РФ заявили, что не ожидают дефицита томатов на внутреннем рынке из-за этого запрета.