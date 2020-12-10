Москвичи проголосуют за приоритетные направления развития волонтерской деятельности

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Новое голосование за приоритетные направления развития добровольческой деятельности и наиболее удобные каналы для получения информации о волонтерских акциях и мероприятиях началось на портале "Активный гражданин", сообщается в четверг на информационном сайте мэрии Москвы.

"Приглашаем москвичей поделиться своим мнением о приоритетных направлениях добровольчества на портале "Активный гражданин", а также выбрать самые удобные каналы информирования о городских волонтерских программах. В первом вопросе горожане определят важнейшие направления развития добровольческой деятельности из следующих вариантов: социальное, патриотическое, культурное, событийное, спортивное, донорство, медицина и здравоохранение, медиаволонтерство. Во втором вопросе голосования москвичи выберут предпочтительные каналы публикации информации о добровольческой деятельности", - приводятся слова заммэра Москвы Натальи Сергуниной.

В каждом вопросе можно выбрать до четырех вариантов ответа, а также предложить свой. Волонтерское сообщество столицы использует все основные коммуникационные площадки для взаимодействия с аудиторией. Материалы о добровольчестве и культуре добрых дел выходят на портале mos.ru, в интернет-изданиях, на телевидении, радио, в социальных сетях и на других ресурсах. Для поддержания контакта с волонтерским активом задействовано общение через электронную почту.

Ресурсный центр "Мосволонтер" - государственное бюджетное учреждение, подведомственное комитету общественных связей и молодежной политики города Москвы. Он объединяет активных горожан, некоммерческие организации, власть и бизнес для решения социально значимых задач города. На сегодняшний день в базе центра зарегистрированы более 100 тыс. волонтеров.