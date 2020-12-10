В Москве с начала года пресекли деятельность 65 нелегальных игорных заведений

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Деятельность 65 нелегальных игорных заведений была прекращена в Москве за 11 месяцев текущего года. В их числе десять казино, шесть залов игровых автоматов и 49 интернет-клубов, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

"Так, в октябре-ноябре проведение запрещенных азартных игр пресечено в квартирах на улицах Заречная и Сущевский вал, а также в нежилом помещении жилого дома на Русаковской улице. Кроме того, нелегальные игорные заведения выявлены в офисных и торговых зданиях на улицах Южнопортовая, Пакгаузное шоссе и в Большом Спасоглинищевском переулке", - сообщили в пресс-службе.

Из подпольных игорных заведений изъято 1 433 единицы игрового оборудования, в том числе 33 игровых стола и 144 игровых автомата. В отношении организаторов незаконных азартных игр возбуждено 35 уголовных дел. "К уголовной ответственности привлечено 121 лицо, - добавили в пресс-службе.

"За 11 месяцев текущего года пресечено 10 случаев проведения запрещенных азартных игр под видом ставок на спорт. В частности, в ноябре 2020 года административные правонарушения, предусмотренные ст. 14.1.1 КоАП РФ "Незаконные организация и проведение азартных игр", выявлены в пунктах приема ставок букмекерских контор на Пятницком шоссе и Чертановской улице", - заключили в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.