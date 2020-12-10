Камеры в московском метро смогут определять людей, которым нужна медпомощь

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. "Умные" камеры в Московском метрополитене уже в следующем году смогут находить людей, которым срочно нужна медицинская помощь. Об этом сообщается в четверг в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Наши "умные" камеры в следующем году научатся искать пассажиров, которым требуется оказать медицинскую помощь. В случае, если человеку стало плохо, особенно пожилому человеку. Мы постараемся автоматизировать этот сервис, сделать так, чтобы оперативно оказать помощь пассажиру", - сказал заммэра Москвы Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в сообщении.

Ранее он сообщал, что также в следующем году для москвичей станет доступна оплата проезда в городском транспорте с помощью технологии распознавания лиц (Face ID). По его словам, на данный момент на всех турникетах метро и МЦК стоят камеры, которые умеют распознавать лица пассажиров. По его словам, система даже человека в маске позволяет распознавать с высокой четкостью.