В Музее русского импрессионизма объявили выставочные планы на юбилейный год

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Выставку "Охотники за искусством" о коллекционерах Москвы и Ленинграда и проект о выставке русского искусства в США 1924-1925 годов подготовили для посетителей в Музее русского импрессионизма в юбилейный год. Также будет продлена выставка "Сергей Виноградов. Нарисованная жизнь", сообщает пресс-служба музея в четверг.

"Наступающий год станет юбилейным для Музея русского импрессионизма, [музею исполнится 5 лет]. Преждевременно закрытая из-за карантина выставка "Сергей Виноградов. Нарисованная жизнь" будет продлена. Масштабный показ работ блестящего живописца и арт-консультанта продолжится до 31 марта 2021 года", - говорится в сообщении.

В экспозиции собрано более 60 полотен со всей России, впервые за долгое время представлены произведения из Белоруссии и стран Прибалтики. Изначально планировалось, что выставка продлится до 10 января. С 13 ноября Музей русского импрессионизма закрыт для посещения, как и другие музеи в столице, из-за новых ограничений, связанных с распространением коронавируса.

В апреле музей откроет выставку "Охотники за искусством" о том, как в сталинские годы и эпоху застоя увлеченные коллекционеры собирали произведения модернизма музейного уровня. В экспозицию войдут полотна первой трети XX века из частных собраний - от Константина Коровина и Александра Бенуа до Казимира Малевича и Нико Пиросмани.

"Через историю четырнадцати коллекционеров из Москвы и Ленинграда музей покажет, что коллекционирование русского искусства в СССР в 1950-1980-е годы существовало. Более того, благодаря таким собирателям, как кинорежиссер Соломон Шустер, медики Александр Мясников и Арам Абрамян, агрофизик Абрам Чудновский, были сформированы значительные коллекции и сохранены великолепные произведения русского искусства", - сообщают в пресс-службе. Выставка, партнером которой выступит петербургская галерея KGallery, будет открыта с 21 апреля по 29 августа 2021 года.

Русское искусство в США

С 16 сентября 2021 года по 16 января 2022 года в музее можно будет увидеть проект, посвященный выставке русского искусства в США 1924-1925 годов. Тогда американской публике было показано более 1 тыс. произведений сотни лучших русских живописцев.

Как говорят в пресс-службе, со временем эти работы оказались рассеяны по всему миру. Музей русского импрессионизма провел масштабные научные исследования и разыскал многие из них в коллекциях США, Канады, Великобритании, Швейцарии, Испании, Франции, Германии, Австрии и других стран. На территории России картины оказались разбросаны от Хабаровска до Севастополя.

"Выставка обещает стать одним из самых масштабных проектов музея. В экспозицию войдут работы Виктора Васнецова, Петра Кончаловского, Бориса Кустодиева, Льва Бакста, Игоря Грабаря и других. Посетители смогут увидеть произведения из музейных коллекций и частных собраний России и мира, в том числе из галереи Альбертина в Вене", - рассказывают в музее. Все проекты будет дополнять просветительская программа для детей и взрослых, в том числе инклюзивные мероприятия.

Музей русского импрессионизма открылся в 2016 году. Основа постоянной экспозиции Музея русского импрессионизма - работы Василия Поленова, Константина Коровина, Валентина Серова, Станислава Жуковского, Игоря Грабаря, Константина Юона и других художников. Многие картины, представленные сегодня в залах музея, были возвращены в Россию из-за рубежа.