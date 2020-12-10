Скоропомощный комплекс построят на территории больницы им. Боткина в 2022 году

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Скоропомощный стационарный комплекс с вертолетной площадкой введут в эксплуатацию на территории клинической больницы имени С.П. Боткина в Москве в 2022 году. Об этом сообщил в четверг журналистам руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов.

"Планируем (ввод в эксплуатацию - прим. ТАСС) у нас был 2023 год, но мы будем прикладывать все усилия, чтобы ввести данный объект в 2022 году", - сказал Загрутдинов.

Он отметил, что скоропомощный стационарный комплекс с вертолетной площадкой будет включать в себя пять функциональных этажей и два технических этажа. В нем будут диагностическое отделение, операционные блоки и шоковая терапия. Комплекс будет оснащен современным оборудованием.

"По медицинской технологии пациенты будут распределяться в красную зону для тяжелых больных, желтая зона - для средней тяжести и зеленая зона - для основных пациентов", - добавил Загрутдинов.